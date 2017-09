Nonostante gli strenui tentativi di riportare il suo fisico a livelli accettabili dopo che le erano state diagnosticate gravi patologie a causa del peso eccessivo, purtroppo non ce l'ha fatta Eman Ahmed, la 37enne considerata la donna più grassa del mondo. La donna egiziana, che all'inizio di quest'anno aveva perso circa 300 chilogrammi durante un'operazione chirurgica a Mumbai, è morta nella mattinata di lunedì in un ospedale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove era stata ricoverata.

La dirigenza sanitaria dell'ospedale, confermando la prematura scomparsa della donna, ha spiegato che il decesso è stato causato dallo scatenarsi contemporaneo di numerose patologie di cui era affetta inclusi problemi cardiaci e disfunzioni renali. "La paziente era stata sotto la supervisione di un team medico composto da oltre 20 medici di diverse specialità che stavano gestendo la sua condizione clinica fin dal momento in cui era arrivata negli Emirati Arabi Uniti" hanno spiegato dall'spedale, esprimendo la vicinanza e le condoglianze alla famiglia della donna.

Eman Ahmed aveva festeggiato il suo 37° compleanno appena una settimana fa ma sempre dal letto dell'ospedale dove era stata trasferita dal maggio scorso dopo aver trascorso tre mesi a Mumbai a seguito del trattamento di perdita di peso. La donna, che era residente ad Alessandria d'Egitto, infatti aveva deciso di andare dall'altra parte del mondo per sottoporsi all'operazione che le aveva permesso di perdere oltre trecento chili dopo essere arrivata ad un massimo di 500 chilogrammi. Per anni era stata costretta a non uscire di casa a causa della sua mole che le aveva portato anche gravi patologie. Poi l'operazione e infine il trasferimento ad Abu Dhabi dove doveva rimanere un anno per ulteriori trattamenti per dimagrire ma dove purtroppo è morta.