Una bambina di 12 anni nel corpo di un'anziana: Karen Ordonez, questo il nome della piccola, era riuscita a conquistare il cuore del suo paese, la Colombia, per la sua lotta contro una malattia estremamente rara, la progenia, condizione che di fatto invecchia precocemente le cellule facendo apparire i bimbi che ne sono affetti come anziani. Ebbene, Karen è morta pochi giorni fa suscitando la commozione di decine di migliaia di persone che si erano appassionate alla sua battaglia quando, alcuni mese fa, riuscì a ottenere da un comandante di polizia una "promozione" – ovviamente simbolica – ad agente, il suo sogno.

La progenia, anche nota come sindrome di Hutchinson-Gilford, è una patologia che causa l'invecchiamento precoce pur non alterando la mente, che resta l'unico indice della vera età del malato. Nei bambini che ne soffrono, non più di uno su otto milioni, causa l'insorgere di malattie tipiche degli anziani e porta l'individuo ad una morte precoce, in genere dopo pochi anni di vita. I nati con progeria normalmente hanno un'aspettativa di vita pari a 20 anni, anche se nel caso di Karen è riuscita ad arrivare solo a 12 anni. Purtroppo la sindrome di Hutchinson-Gilford è una malattia ancora incurabile.