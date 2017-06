"Fare un buon digiuno è senza dubbio, ai giorni nostri, uno dei modi migliori, se non il migliore, per sconfiggere ed eliminare i più pericolosi nemici della nostra salute. Proprio per gli enormi benefici che apporta all'organismo, il digiuno è senz'altro la migliore delle diete tuttavia, non dobbiamo dimenticare che esso costituisce una terapia la cui efficacia e il cui campo d'applicazione sembrano proprio non avere limiti". Sono parole che si possono leggere sul sito di Massimo Melelli Roia, il medico perugino presso cui era in cura Maria Carmela De Mulo, la donna di 57 anni sarda morta la notte tra lunedì e martedì dopo essersi sottoposta a un lungo periodo di digiuno, ingerendo solo acqua nelle ultime tre settimane.

Ebbene, oggi Melilli Roia è indagato per quel decesso: il medico ha già annunciato che non intende commentare quello che è accaduto fino a quando non saranno resi noti i risultati dell'autopsia sul corpo della donna, affetta da sclerosi multipla. Intervistato dal Quotidiano, tuttavia, Roia ha fatto sapere che "la sclerosi è stata la prima patologia autoimmune su cui abbiamo verificato l’efficacia terapeutica del digiuno e quella di cui abbiamo una maggiore casistica ed esperienza operativa". Il dottore umbro tuttavia ammette: "Ho certezze personali, quelle scientifiche sono ancora tutte da costruire. Credo tuttavia sia giunto il momento di dare una spinta reale alla ricerca scientifica sull’efficacia del digiuno". Poi cita il caso di un uomo malato di tumore al fegato: "Dopo il digiuno di 20 giorni, anziché sottoporlo a intervento chirurgico i medici dell’ospedale hanno certificato la totale remissione del tumore".

Massimo Melelli Roia, laureato alla Sapienza in medicina e chirurgia, in merito alla morte della signora De Mulo si è detto sicuro di poter dimostrare la sua totale estraneità dal momento che negli ultimi 30 anni si è sempre occupato di medicina alternativa senza incorrere in "incidenti di percorso". Sempre al Quotidiano spiega di essere rimasto in contatto con la paziente fino all’ultimo giorno, visitandola costantemente.

Nel frattempo la Procura di Perugia indaga: gli inquirenti hanno sequestrato le cartelle cliniche nello studio del medico oltre ai medicinali e terapie prescritte alla donna. Lo stesso Melilli Roia aveva spiegato agli agenti in cosa consisteva la terapia somministrata alla donna: tre litri di acqua al giorno – al massimo tisane e bevande decaffeinate – e se proprio non ce la faceva a resistere poteva mangiare qualche spicchio di mela o un brodo caldo.