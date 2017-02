Un ragazzino australiano di dieci anni è sopravvissuto dopo essere stato morso da uno dei ragni più velenosi al mondo. Il giovane si chiama Matthew Mitchell e, secondo quanto si legge sui media internazionali, si è salvato dopo essere stato curato in ospedale con ben dodici fiale di anti-veleno, la dose maggiore mai somministrata nel Paese. Il bambino è stato morso su un dito dal ragno, un esemplare della famiglia dei cosiddetti ragni australiani dalla tela a imbuto. Si tratta di uno dei ragni più aggressivi e velenosi al mondo capace di uccidere anche in quindici minuti. Il bambino stava aiutando il padre a ripulire un capannone nella loro casa di Sydney quando è stato morso dal ragno. L'animale era nascosto in una scarpa. L'incidente è avvenuto lunedì scorso.

La mamma: "Non posso credere a quanto siamo stati fortunati" – Subito i genitori lo hanno soccorso usando una camicia come laccio emostatico per limitare la diffusione del veleno del ragno, che è stato poi catturato e portato all’Australian Reptile Park, vicino Sydney. Il direttore del parco ha detto che il bambino è stato molto fortunato a salvarsi da questo esemplare di ragno che avrebbe potuto ucciderlo in pochi minuti in assenza di un antidoto. Matthew, secondo quanto hanno raccontato anche i suoi genitori, dopo il morso del ragno ha iniziato subito a stare male: aveva le convulsioni, la bava alla bocca e gli occhi dilatati. “Non posso credere a quanto siamo stati fortunati”, ha commentato la mamma di Matthew ringraziando tutti i medici che hanno aiutato suo figlio.