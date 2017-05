1.920 dall’inizio dell’anno, di cui almeno un terzo hanno avuto complicazioni tanto da finire in ospedale. 385 solo ad aprile 2017, ovvero cinque volte quelli verificatisi nello stesso mese del 2016, quando se ne erano contati appena 76. Sono i casi di morbillo registrati in Italia, secondo quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale curato dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore della sanità (ISS), nato con l’obiettivo di monitorare l'epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese. Risulta inoltre che dei 385 casi di aprile, il 34% ha avuto almeno una complicanza, come diarrea, polmonite, otite, epatite, insufficienza respiratoria, calo di piastrine, più raramente encefalite e convulsioni. Il 40% è stato costretto al ricovero, il 15% si è invece limitato al pronto soccorso. Quasi tutte le Regioni hanno segnalato casi, ma il 92% proviene da Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia. Infine sono stati 176 i casi tra gli operatori sanitari.

Numeri che hanno portato Europa e gli Stati Uniti a guardare con preoccupazione all’Italia, come confermato dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, anche e soprattutto alla luce delle polemiche innescate dall’articolo del New York Times, ‘Populismo, politica e morbillo’, con cui viene criticata la pozione del M5s sui vaccini. ”Siamo sotto i riflettori a livello mondiale fra i paesi che hanno focolai endemici, e come noi la Romania. Non possiamo che essere d’accordo con le osservazioni che ci arrivano da paesi come gli Stati Uniti che hanno sostanzialmente eradicato la malattia”, aggiunge Ricciardi. Oltre all’Italia, anche altri paesi europei sono sotto osservazione per lo stesso motivo. Come la Francia, il Belgio, la Svizzera e la Germania.