Mentre l’attenzione dei media e dei soccorsi era focalizzata per forza sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano, nello stesso momento in molte altre zone dell'Abruzzo interi paesi e frazioni sono rimasti isolati e senza elettricità per giorni a causa della neve. Una delle situazioni più al limite è stata vissuta nel Comune di Montorio al Vomano, cittadina di poco più di 8mila abitanti della provincia di Teramo. Gli abitanti del posto sono rimasti isolati dal mondo per cinque giorni visto che non hanno avuto la corrente elettrica e la linea telefonica dal 17 gennaio scorso. "Oltre alle difficoltà per Montorio centro, abbiamo diverse frazioni completamente isolate da diverse giorni, senza energia elettrica, senza linee telefoniche, senza carburante, senza vivere, con anziani, bambini e malati da assistere, con l’aggravante dello sciame sismico in atto. Aiutateci” avevano scritto dall'amministrazione comunale nei giorni scorsi dopo giorni di inutile attesa dei soccorsi.

"Siamo allo stremo. Non abbiamo idea di quali siano i danni della neve e del terremoto nelle frazioni e temiamo che dalla Prefettura e da tutti gli altri enti sia stata sottovalutata la situazione nel nostro territorio” aveva aggiunto l’assessore alla cultura. Fortunatamente da alcune ore il centro abitato è stato raggiunto da una colonna di mezzi della protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ha provveduto a liberare molte abitazioni e strade cittadine dalla neve e a raggiungere le località più isolate oltre a installare alcuni generatori di corrente. "Gli interventi più impegnativi sono stati svolti nelle frazioni di Cusciano e Altavilla, completamente isolate da giorni per le intense nevicate. In tutto sono stati eseguiti circa 60 interventi per sgombero neve su strade, ripristino viabilità interna e di accesso alle abitazioni, predisposizione di piazzole e accessi per il ripristino di servizi essenziali, come il posizionamento di generatori" spiegano dalla stessa protezione civile. Ad oggi risulta ancora problemi in una frazione, Leognano, anche se i soccorsi stanno cercando di aprire vie di accesso per verificare lo stato di salute delle persone che vi abitano.