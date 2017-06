Stava passeggiando con i suoi due cani, lungo la via che porta alla Grotta Giusti a Onsumanno, quando a un certo punto ha visto qualcosa sull'asfalto: un portafoglio di Louis Vuitton. Raccolto da terra per controllare le generalità del proprietario, la quarantetreenne Martina Rosselli una volta aperto il portafoglio ha trovato dentro una mazzetta di banconote di piccolo taglio per un ammontare di circa 1.500 euro, oltre a carte di credito e ai documenti del malcapitato proprietario. Nessun tentativo di furto, come si è appreso qualche ora dopo. Martina, infatti, dopo aver trovato il portafoglio ha provveduto a contattare il proprietario, un imprenditore molto conosciuto in zona, tramite un amico in comune per restituirglielo. Raggiunto l'imprenditore, Martina ha scoperto infatti che il portafoglio era stato perso dall'uomo durante il tragitto verso casa: gli era caduto dalla tasca dei pantaloni mentre viaggiava sul suo scooter tornando nel proprio appartamento. Martina sostiene di non aver fatto nulla di eclatante, ma anzi di aver fatto un'azione normale restituendo il tutto al legittimo proprietario: "Se ho avuto la tentazione di prendere i soldi? No, la mia coscienza non mi avrebbe permesso di dormire tranquilla. Sono più soddisfatta di quella che ritengo una buona azione", ha dichiarato ai cronisti che l'hanno contattata per chiederle di raccontare la sua buona azione.