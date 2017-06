Assurdo episodio di violenza nella mattinata di giovedì a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un uomo si è presentato davanti alla scuola elementare del figlio dove la compagna era in attesa dell'uscita del piccolo e ha picchiato la donna e l'amica che era con lei colpendole alla testa con una chiave inglese. Dopo averle ferite l'uomo infine avrebbe spruzzato su di loro anche della benzina tentando di appiccare il fuoco. Ad evitare una possibile tragedia l'intervento di alcune persone presenti al fatto che hanno immediatamente messo in fuga l'aggressore e chiamato le forze dell'ordine.

Le due donne sono state successivamente soccorse da un'ambulanza e trasportate in ospedale dove state medicate e dimesse con prognosi di dieci giorni ciascuna. L'episodio intorno a mezzogiorno, quando sul luogo dell’aggressione sono arrivati i carabinieri hanno trovato una bottiglia di plastica con i residui di benzina e il cellulare che l’aggressore aveva perso nell'azione. Dopo aver verificato i fatti, i militari hanno rintracciato e arrestato l'uomo, un operaio 45enne, con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

La compagna vittima dell'aggressione, una donna di 40 anni, infatti lo aveva già denunciato in diverse occasioni per maltrattamenti che, secondo il suo racconto, andavano avanti da tempo per una questione di gelosia. Sul caso indagava già la procura di Pistoia dopo che alla fine di aprile era stato lo stesso figlio della coppia, che frequenta una scuola elementare di Montecatini, a chiamare i carabinieri dopo avere assistito all’ennesimo violento litigio scoppiato tra i genitori. Per la vittima e il figlio minore ora è stato attivato il protocollo rosa che prevede il trasferimento in strutture protette, mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere pistoiese.