I carabinieri della compagnia di Monopoli, coordinati dalla pm di turno di Bari, Grazia Errede, stanno indagano in queste ore su uno strano incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di martedì nel comune costiero pugliese. Un anziano signore di 77 anni infatti è morto dopo essere improvvisamente caduto da una scogliera a Monopoli, in località "Cala Verdegiglio". La vittima è il pensionato Giuseppe Dibello che è precipitato per un paio di metri sbattendo violentemente sugli scogli sottostanti.

Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. Inutili infatti i successivi soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto dopo una chiamata di emergenza. Secondo alcuni testimoni non si tratterebbe però di una caduta accidentale ma di un omicidio. L'uomo sarebbe stato spinto in mare da un gruppo di ragazzini coi quali sarebbe stato visto discutere poco prima del fatto. Secondo le prime informazioni, il 77enne pare fosse in compagnia di un amico, anche lui spinto in mare dagli scogli sui quali si trovava ma uscito indenne dall'episodio.

Sarebbe stato proprio quest'ultimo a dare l'allarme facendo scattare i soccorsi. L'uomo avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato spinto con l'amico da una banda da un gruppo di giovani che forse volevano rapinarli anche se non è chiaro quale sia il movente esatto dell'aggressione. I carabinieri ora stanno verificando le testimonianze di tutti quelli che hanno visto dei ragazzi fuggire dopo l'accaduto.