È possibile sia stata una bravata, uno scherzo finito male, e non una rapina come ipotizzato in un primo momento, a causare la morte di Giuseppe Dibello, l’uomo di settantasette anni finito ieri pomeriggio in mare a Monopoli, in provincia di Bari, e morto annegato. A spingere l’anziano dagli scogli sarebbero stati due giovanissimi. All'indomani della tragedia si fa più chiara la ricostruzione di quanto accaduto, soprattutto grazie alle dichiarazioni di un amico della vittima che era con lui e che si è salvato. Stando a quanto raccontato da quest’ultimo, che ancora è in stato di shock dopo essere stato spinto anche lui in mare insieme all’amico, i due anziani sarebbero stati seguiti da due ragazzini che avevano incontrato in un bar della città fino sulla scogliera. Poi, per motivi ancora in corso di accertamento, i due sarebbero stati aggrediti durante un diverbio e spinti in mare.

Diverse persone ascoltate nella notte – Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi della località “Calaverdegiglio”, dove i due sono stati spintonati, confermerebbero questa versione fornita dall’uomo che si è salvato. Nella zona è stata predisposta una caccia all'uomo con posti di blocco e perquisizioni. Intanto, da quanto è emerso, ci sono anche due minorenni di diciassette anni tra le diverse persone ascoltate nella notte dagli inquirenti nell'ambito delle verifiche finalizzate a identificare i presunti responsabili dell'aggressione.

Autopsia chiarirà le cause della morte del 77enne – Sul corpo di Giuseppe Dibello sarà effettuata l’autopsia che servirà a stabilire se l’anziano sia deceduto per annegamento o per le ferite provocate dall’impatto con gli scogli. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Monopoli e del Nucleo Investigativo di Bari, coordinati dal pm di turno del Tribunale di Bari Grazia Errede.