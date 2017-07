Paura oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove un treno in transito alle 17 e 10 ha fatto registrare una perdita di gas argon liquido refrigerato. La stazione è stata evacuata e la circolazione dei treni è stata sospesa. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Gorizia e Trieste. La perdita ha interessato l'ultimo vagone di coda del convoglio 41853 di RTC-Rail Traction Company, che da Tarvisio (Udine) si stava dirigendo alla stazione Campo Marzio di Trieste. A renderlo noto fonti di Trenitalia

Fortunatamente la perdita di gas non ha causato nessun ferito. La sospensione della circolazione ha interessato interessando una decina di convogli. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi con autobus.

Il gas argon non è infiammabile né tossico, se respirato in piccole quantità, e non arreca danni all'ambiente. In natura è allo stato gassoso e compone quasi l'1% dell'atmosfera terrestre. L'argon ha molte applicazioni nell'industria, a partire dall'uso per l'lluminazione, ma anche in medicina. Viene utilizzato inoltre nelle saldature, nella realizzazione di pezzi di titanio e acciaio e in tra i sommozzatori per gonfiare le mute stagne, grazie alla sua proprietà termoisolante.