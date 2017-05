Le scuse della Zecca di Stato e il ritiro immediato delle monete incriminate da parte del Governo, così si è conclusa in Finlandia la vicenda delle monete commemorative che dovevano essere diffuse in occasione dei primi 100 anni della nazione. Dopo la diffusione delle prime immagini, infatti, nel Paese si è scatenato un acceso dibattito pubblico che ha messo nel mirino la scelta delle foto da far apparire sulle facciate delle monete.

Si tratta in particolare di due immagini molto crude: in una si vede una fucilazione di prigionieri risalente alla guerra civile finlandese mentre l'altra è la famosa foto del corpo senza vita del piccolo Aylan Kurdi, il bambino siriano di tre anni morto annegato in Turchia mentre con la famiglia cercava di sfuggire alla guerra e raggiungere l’Europa. "Ho scelto la fucilazione come tema perché la guerra civile racconta la sfida più significativa durante il primo ventennio del Paese, e come la nazione sia riuscita a riprendersi” ha spiegato Ilkka Supponen, il designer finlandese che era stato incaricato dell'idea.

La trovata però non è piaciuta al ministro delle finanze che ha attaccato: "È un’immagine davvero priva di gusto, non capisco come possa rappresentare lo spirito del 100esimo anniversario della Finlandia”. “Ci son sate diverse fasi di approvazione eppure in nessuna di queste fasi il soggetto delle monete è stato discusso o messo in dubbio”, ha replicato al Fatto Quotidiano il designer, ritenendo che sia stato “il putiferio scoppiato sui social network a far cambiare idea alla Zecca e al ministero". Le monete infatti sono state ritirate dopo appena quattro ore dalla diffusione delle immagini e il governo ha assicurato che non saranno assolutamente messe in circolo né vendute