Gregorio Paltrinieri si conferma imbattibile nei 1500 stile. L'atleta emiliano disputando una gara di testa sin dalla prima vasca ha conquistato la medaglia d'oro battendo il forte e tenace ucraino Romanchuk, che ha resistito più che ha potuto ma che alla fine non è riuscito a tenere il ritmo del fortissimo nuotatore italiano. Terzo posto per l'australiano Horton. Quarto posto per l'altro italiano Gabriele Detti, che ha vinto l'oro negli 800 stile – quel giorno Paltrinieri arrivò terzo.

Paltrinieri, la vittoria intelligente.

Sono contento perché è stata una gara difficile, molto più del previsto. Romanchuk è rimasto incollato fino alla fine. Ho vinto quasi allo sprint, anche se dire questo è quasi una barzelletta per la mia gara. Tanti giovani stanno crescendo e mi stimolano a fare meglio. Il bronzo che ho preso negli 800 non mi ha reso felice, perché sapevo di non aver gestito meglio quella gara e non volevo disputare un'altra gara negativa. Ho cercato di nuotare bene dall'inizio e con intelligenza sono riuscito a vincere. Ho iniziato a nuotare in modo più sostenuto e sono riuscito a vincere. L'esultanza? Non pensavo a nulla, volevo solo urlare.

Greg, imbattibile nei 1500 stile: oro a Rio e ai Mondiali.

Paltrinieri è un campionissimo. A nemmeno ventidue anni il nuotatore di Carpi ha vinto l'oro nei 1500 alle Olimpiadi di Rio e due ori ai Mondiali – oggi a Budapest ha bissato il trionfo di Kazan 2015. Agli Europei ha conquistato tre ori (2012, 2014, 2016). A tutte queste vittorie si aggiungono quelle ottenute negli 800 metri agli Europei (2012, 2014), mentre ai Mondiali in questa gara ha ottenuto un argento e un bronzo, pochi giorni fa quando vinse l'altro azzurro Gabriele Detti.

Quattro ori per l'Italia ai Mondiali di Budapest 2017.

Dopo il successo nel nuoto sincronizzato di Manila Flamini e Giorgio Minisini, l'Italia ha festeggiato l'oro di Gabriele Detti negli 800 stile, Paltrinieri ottenne la medaglia di bronzo, e soprattutto l'oro di Federica Pellegrini, che vincendo con un'ultima frazione da urlo ha trionfato nei 200 ed è entrata nella leggenda. Oggi l'Italia ha chiuso in bellezza conquistando un altro oro con Paltrinieri.