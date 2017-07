Straordinaria Federica Pellegrini. La ‘Divina' a Budapest ha vinto la medaglia d'oro nei 200 stile libero. Con un'ultima frazione da urlo la veneta è riuscita a sbaragliare la concorrenza ed ha battuto la fortissima americana Katie Ledecky, campionessa olimpica a Rio 2016. La Pellegrini per l'ennesima volta è risorta e per la settima volta ha conquistato una medaglia nella sua specialitù, e questo è un meraviglioso record assoluto. Nessuno nella storia di questo sport è riuscita ad avere una così grande continuità. Ryan Lochte, che condivideva il primato, non ha preso parte a questi Mondiali ed è fermo a sei.