Alessandro De Rose ha vinto la medaglia di bronzo nei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Budapest. Il 25enne di Cosenza pochi giorni fa era stato protagonista del successo a Polignano a Mare davanti a 50.000 persone, ha chiuso la gara con tuffi dai 27 metri, nello spettacolare scenario del Danubio, con un punteggio di 379.65. Nella competizione intercontinentale in terra magiara De Rose si è preso il terzo gradino del podio: davanti a lui lo statunitense Steve Lo Bue, medaglia d'oro con 397.15; e il ceco Michal Navratil, medaglia d'argento con 390.90. Per l'Italia è la prima medaglia in assoluto in questa specialità, che aveva fatto il suo esordio mondiale a Barcellona 2013.

L'azzurro era settimo prima dell’ultimo tuffo ma, alla fine, ha confezionato un tuffo d’antologia. Ultima prova da 8 di media e si piazza a 379.65 punti, rimontando su Garcia, Colturi e Aldridge. Lo Bue e Navratil sono quasi perfetti e sta per esibirsi Gary Hunt, il grande favorito per la medaglia d’oro. De Rose sembra rassegnato verso la medaglia di legno, la più dolorosa, ma il campione del mondo in carica sbaglia, clamorosamente, e chiude al quinto con 356.40. La festa è tutta a tinte azzurre e anche a Budapest De Rose riesce a prendersi il palcoscenico.

De Rose: Ogni tuffo è un regalo.

Durante i round eliminatori di Budapest Alessandro De Rose, parlando del suo sport e di come viene percepito all'esterno, si era espresso così

Penso che il nostro sport sia un cammino, un processo. I tuffi dalle grandi altezze sono una forma d'arte. Ogni tuffo è un regalo che si fa alle gente che sta guardando. Un bel quadro ha bisogno di un'ottima cornice e il palazzo del Parlamento di Budapest è semplicemente una cornice fantastica.

Una dichiarazione che sa, quasi, di profezia. In quella cornice si è preso la medaglia mondiale e verrà ricordato per sempre come il primo azzurro a vincerla in questa specialità.