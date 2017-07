L'Italia può esultare grazie a Simona Quadarella. La nuotatrice romana classe 1998 ha conquistato la medaglia di bronzo nella finale dei 1500 stile libero femminile ai Mondiali di nuoto di Budapest. Un risultato eccezionale quello della nostra portacolori che nella vasca magiara ha chiuso con il tempo di 15'53″86, alle spalle della fortissima americana Katie Ledecky, medaglia d'oro dopo un assolo con il tempo di 15'31″82, e della spagnola Mireia Belmonte Garcia medaglia d'argento (15'50″89).

Medaglia di bronzo e lacrime per la Quadarella ai Mondiali di nuoto.

Gioia incontenibile per la 18enne capitolina di Fiamme Rosse e Aniene che non è riuscita a trattenere le lacrime subito dopo l'arrivo, per l'emozione di un risultato superlativo. Grande fatica, ma anche emozioni difficili da spiegare per la Quadarella che ha commentato così il risultato: "Era un anno che ci credevo, ci ho sempre creduto ma mi sembrava impossibile. Abbiamo spinto tanto per questo, è incredibile. Non ci credevo, vedevo che non c'era nessuno davanti a me. Ho creduto un po' anche nell'argento ma alla fine ero morta, va bene così". Grande soddisfazione anche per l'allenatore Christian Minotti con il quale Simona aveva pianificato nei dettagli la gara: "C'eravamo prefissati di non partire forte, di far fare la gara alle altre e non ho mollato nemmeno un centimetro".

La carriera di Simona Quadarella.

Simona Quadarella è nata a Roma il 18 dicembre del 1988, e si è messa in mostra già a livello juniores laureandosi campionessa del mondo nei 1500 stile libero, conquistando l'argento negli 800 ai Mondiali juniores 2015 di Singapore. È la prima nuotatrice Italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai II Giochi olimpici giovanili estivi di Nanchino negli 800 sl, ottenendo anche il doppio titolo europeo juniores nel 2014 a Dordrecht. E' tesserata per il Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse/Circolo Canottieri Aniene, allenata dall'ex olimpionico Chistian Minotti.

Ancora una finale per Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini ormai non è più una sorpresa. L'atleta azzurra ha vinto la seconda semifinale nei 200 stile libero, e domani potrà dunque lottare per una medaglia nella finalissima. E' la settima volta che accade per la 29enne che ha fatto registrare il quarto tempo complessivo delle batterie, con 1'55″57, alle spalle di Katie Ledecky 1'54″69, dell'australiana Emma McKeon da 1'54″99, e della Popova con 1'55″08