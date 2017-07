Prima gara e prima medaglia nei Mondiali di Nuoto di Budapest per l’Italia. Gabriele Detti con una grandissima rimonta ha conquistato il bronzo nei 400 metri stile libero. Il livornese, a medaglia anche nelle Olimpiadi di Rio lo scorso anno, con una splendida rimonta è riuscito a conquistare la prima medaglia ai Mondiali e per una bracciata non è riuscito a precedere Horton. L’oro lo ha conquistato il cinese Sun Yang, che ha dominato e ha confermato di essere nettamente il più forte. Felicissimo Detti ai microfoni della Rai ha detto

La medaglia era ciò che volevo. Per la prima volta ho vinto una medaglia ai Mondiali. Sono riuscito a cancellare questo tabù e ho rotto il ghiaccio. Per me era importante arrivare tra i primi tre. Sun Yang è impressionante non capisco come faccia ad andare così forte. Volevo superare Horton, ma non ce l’aveva più. Ora mi godo la medaglia, poi pensiamo agli 800 metri.

Pellegrini e la 4×100 escluse dalla finale.

Non è bastata una grande frazione di Federica Pellegrini all’Italia per raggiungere la finale della 4×100 stile libero femminile. Il quartetto Pellegrini, Di Pietro, Biondani e Ferraioli ha chiuso in 3’39’’08 ed ha ottenuto il decimo tempo totale. La ‘Divina’ con rammarico ha parlato del risultato di squadra, e ha già detto di pensare alla ‘sua’ gara quella dei 200 stile: “Volevamo entrare in finale. Abbiamo fatto un tempo più alto rispetto al personale di ognuno e siamo fuori. Vediamo martedì nei 200. La Ledecky è la campionessa, io provo ad attaccarmi”.

Hanno conquistato la finale invece gli uomini. La staffetta maschile composta da Dotto, Miressi, Vendrame e dall’eterno Magnini con il tempo di 3’13’’26 è riuscita a piazzarsi addirittura tra le prime quattro. La medaglia non è una chimera.

Pallanuoto, Settebello ai quarti.

La nazionale di Sandro Campagna batte 12 a 7 il Kazakistan e si qualifica per i quarti di fiinale. Renzuto decisivo con la tripletta nell’ultimo quarto, molto bene anche capitan Fagioli, mentre tra i pali c’è stato Tempesti. Il livello delle avversarie adesso si alza. Perché l’Italia nei quarti affronterà la Croazia, una grande classifica della pallanuoto.