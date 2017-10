La compagnia aerea britannica Monarch Airline è fallita ed è stata costretta a "gettare la spugna" la scorsa notte lasciando a terra oltre 110 mila persone. Tutti i 35 velivoli sono nei parcheggi degli aeroporti e sono stati nominati amministratori straordinari del vettore Blair Nimmo, Jim Tucker and Mike Pink di KPMG.

L'ennesimo fallimento di una compagnia aerea – il terzo in Europa – è arrivato nel corso della notte, quando gli amministratori hanno deciso di non portare oltre l'esperienza della compagnia nata 50 anni fa alle porte di Londra e con base nello scalo di Luton. Le conseguenze sono assai gravi e per i clienti che hanno già effettuato 300mila prenotazioni ha inizio l'incubo della ricerca del volo alternativo. Per questo, il governo inglese ha messo in piedi una delle operazioni di rimpatrio più estese e complesse dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Il fallimento di Monarch Airlines ha conseguenze anche per l'Italia: sono infatti cinque le rotte che dalla Gran Bretagna collegano aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Napoli, Torino, Venezia e Verona. La compagnia sta informando tutti i passeggeri e li sta invitando a "non recarsi in aeroporto" per nessun motivo se non se si è in possesso di un volo alternativo. Per i clienti al di fuori del Regno Unito è attivo un numero di telefono: +44 1753 330330