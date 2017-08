Aveva fatto il bagno e stava risalendo sulla spiaggia, quando un malore l'ha stroncato: sulla spiaggia libera vicina al lido Calispo di Petacciato Marina, in provincia di Campobasso e a circa 15 km da Termoli, un notaio di 73 dell'Aquila si è accasciato sulla battigia. Allertato il 118, i paramedici sono giusti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri di Petacciato e gli ufficiali della Capitaneria di Porto di Termoli.

Un episodio simile sulle stesse coste del Molise è accaduto il 15 luglio, quando nella zona di Montenero di Bisaccia Ireneusz Laskowski, camionista polacco di 50 anni, ha accusato il malore in mare, perdendo in sensi e cominciando ad ingerire acqua. Anche in quell'occasione il massaggio cardiopolmonare e l'intervento dei medici non hanno potuto salvare la vita dell'uomo.