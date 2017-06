Un ragazzo di diciassette anni che era fermo sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Molfetta, in Puglia, ed era in attesa dell'arrivo del treno, è stato salvato dai carabinieri secondo i quali stava per togliersi la vita. Carabinieri che ritengono che il ragazzo sia vittima di un caso sospetto di Blue Whale, il “gioco” di cui si parla tanto negli ultimi tempi e che porterebbe i giovani ad affrontare diverse sfide fino a togliersi la vita. Da parte sua il ragazzo avrebbe negato subito di essere vittima di questo fenomeno, prima ancora che gli venisse rivolta qualsiasi domanda dai militari. Da quanto emerso, però, il diciassettenne avrebbe tracce di autolesionismo sulle braccia, sulle mani e sulla fronte. Anche alla luce di questi segni di autolesionismo i carabinieri sospettato un caso di Blue Whale. I carabinieri hanno quindi provveduto a sequestrare i suoi dispositivi per verificare la sussistenza di eventuali elementi utili per ricondurre l'accaduto al gioco online e per escludere l’istigazione al suicidio.

I carabinieri intervenuti sul posto dopo aver ricevuto una telefonata anonima – Ad allertare i carabinieri e così consentire di salvare il ragazzo dal suicidio era stata una telefonata anonima arrivata questa mattina presto e che segnalava la presenza di un giovane su un cavalcavia della ferrovia e poi fermo sui binari in attesa del treno. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tentato di fare desistere il ragazzo dai suoi intenti e nel frattempo hanno chiesto di interrompere la circolazione dei treni in quel tratto. Alla fine sono riusciti ad avvicinarsi prendendolo per un braccio e allontanandolo dai binari. Sul posto sono intervenuti i genitori del ragazzo, poi trasportato presso il policlinico di Bari per le cure del caso. Nei giorni scorsi l’adolescente, parlando con la madre, aveva riferito di avere visto un film horror che potrebbe a quanto pare averlo indotto a mettere a rischio la sua vita passeggiando sui binari.