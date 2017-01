Potrebbe trattarsi di una nuovo caso di molestie di gruppo quello avvenuto in piazza la notte di capodanno durante i festeggiamenti nella città di Innsbruck, capoluogo dello stato federato austriaco del Tirolo. Ad un anno di distanza dai fatti di Colonia, quando la città tedesca fu teatro di un’ondata di aggressioni sessuali avvenute nella notte di Capodanno, infatti, 18 donne hanno denunciato alla polizia austriaca simili molestie anche nella città tirolese. Tra di loro figurano anche alcune italiane, in particolare alcune 18enni altoatesine che stavano festeggiando nel centro storico del capoluogo del Tirolo l'inizio del nuovo anno.

Secondo le denunce e le testimonianze delle donne coinvolte, le molestie sarebbero avvenute nella notte di San Silvestro tra le 23.30 e le 1.30 nella centrale Marktplatz dove si era riunita come consuetudine una folla di persone per il countdown di fine anno. Proprio durante i festeggiamenti e approfittando della confusione, gruppi di uomini si sono avvicinati e hanno circondato le donne prese di mira, spesso giovanissime, separandole dai loro accompagnatori per poi toccarle ripetutamente nelle parti intime.

Come riferiscono gli inquirenti austriaci, la dinamica sarebbe identica a quella già vista a Colonia, ma al momento gli aggressori non sono ancora stati identificati. Secondo le descrizioni fatte dalle vittime, gli uomini sarebbero dei giovani di carnagione scura e uno di loro avrebbe un incisivo rotto. Due vittime hanno scattato anche delle foto con i loro cellulari, ma non sono stati utili alla polizia perché a causa del buio la qualità degli scatti è scarsa. Inizialmente solo alcune donne avevano denunciato i fatti, ma poi con la diffusione del notizia il numero delle denunce è salito. Tra le donne coinvolte, oltre ad austriache e italiane, risultano anche cittadine tedesche, svizzere e rumene.