Arrestato perché ha fatto sesso occasionale con una donna conosciuta in un pub senza avvertire preventivamente la polizia. È quanto capitato ad un uomo inglese di Middlesbrough che a causa dei suoi precedenti era stato iscritto nel registro dei molestatori sessuali seriali. Come raccontano i giornali britannici, il 44enne Geoffrey Ball infatti era un recidivo e dopo vari episodi che lo avevano visto protagonista il giudice gli aveva imposto di avvertire le autorità di polizia ogni volta che avesse conosciuto un donna e pensato di fare sesso con lei.

L'uomo però, dopo aver incontrato una 50enne in un pub della zona e aver fatto amicizia, ha pensato che nessuno si sarebbe accorto di nulla se fosse andato a casa della donna di notte per consumare un rapporto sessuale. Probabilmente però i due amanti erano troppo focosi e i vicini hanno avvertito la polizia per gli schiamazzi, così il 44enne è stato smascherato. Arrestato e portato in tribunale, l'uomo si è difeso dicendo di essere ubriaco e quindi di non essere riuscito ad avvertire il funzionario, il giudice però non ha accolto la difesa e lo ha condannato a 16 mesi di carcere per violazione dell'ordine restrittivo