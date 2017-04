Una coppia texana sposata da ben 12 anni vuole divorziare in modo tale che uno dei due possa unirsi in matrimonio una 21enne amante di entrambi. La bizzarra storia è stata raccontata dal Daily Mail: Benno Kaiser, di 37 anni, e Cristina, di 31, da qualche tempo a questa parte hanno perso la testa per Sierra, una ragazza di 21 anni entrata nella loro vita in modo così appassionato da diventare a tutti gli effetti la fidanzata di entrambi i coniugi. Ciò è stato possibile dal momento che Benno è eterosessuale mentre sua moglie Cristina è bisex. Nessuna gelosia. Quella dei Kaiser è ormai una relazione a tre. Si è venuto però a creare un problema. Sierra non ha alcun diritto sui tre figli della coppia e i coniugi vogliono in qualche modo risolvere questa situazione. L'escamotage che hanno trovato è semplice. I due divorziano e uno dei due sposa l'altra. Di fatto, un triangolo istituzionalizzato.

"Sarà considerata legalmente un genitore per i nostri figli – ha spiegato Benno – e, soprattutto, sarà un gesto per mostrarle che per noi non è qualcosa di temporaneo". I figli della coppia sono sembrati perfettamente d'accordo con la decisione dei genitori. "Abbiamo parlato ai nostri bambini per dire loro che volevamo adottare qualcuno – racconta l'uomo – e portarlo all'interno della nostra relazione. Ci hanno sostenuto molto in questa decisione. Ci hanno compresi". Stando ai loro racconti, Sierra è considerata dai ragazzi una seconda mamma.