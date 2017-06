Ha ammazzato il compagno a coltellate, nel loro appartamento al terzo piano di una palazzina di Modena. Poi ha chiamato la polizia e all’arrivo degli agenti, si è consegnata a loro. La vittima è un uomo di 60 anni, Claudio Palladino, dirigente d’azienda, rimasto vittima poco dopo le 6 della furia della compagna, una donna rumena, cinquantenne, che lo ha colpito con almeno una decina di coltellate, come riportato da La Gazzetta Di Modena. Si tratta a quanto pare dell’ex badante dei genitori di lui. L’uomo non è riuscito a difendersi ed è morto in casa.

L’assassina ha poi telefonato alle forze dell’ordine per dare l’allarme e costituirsi. Quando la Volante è arrivata sul posto, in via Mar Adriatico, una via residenziale che corre perpendicolare alla Nonantolana, alla periferia nord di Modena, non ha potuto far altro che constatare il decesso di Palladino e prendere in consegna la donna, ora a disposizione del magistrato di turno per essere interrogata. In questi minuti la polizia è ancora sula luogo e sta effettuando i rilievi scientifici nell’appartamento. Ancora da chiarire i motivi alla base del delitto.