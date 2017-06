Un vero e proprio "corriere" della droga, solo che anziché trasportare gli stupefacenti a bordo di mezzi blindati utilizzava il suo stesso corpo: una donna è stata infatti fermata domenica scorsa mentre percorreva l'autostrada all'altezza della città di Modena. Gli agenti della polizia stradale hanno scoperto che nel suo stomaco trasportava ottantuno ovuli di cocaina purissima per un peso di un chilo e 200 grammi ed un valore, potenziale, di 400mila euro. Si tratta di numeri visti raramente (e probabilmente proprio senza precedenti). In manette è finita una 30enne nigeriana: la donna è stata fermata per un controllo mentre era a bordo di un'auto guidata da un connazionale, che a quanto pare sarebbe stato del tutto estraneo al traffico di droga.

A insospettire gli agenti della Polizia Stradale di Modena Nord una serie di atteggiamenti curiosi: la donna, infatti, beveva in continuazione, mangiava biscotti integrali e yogurt. Inoltre aveva un evidente tremore alle mani. Effettuati altri accertamenti, e tra questi una radiografia, è emerso un quadro che la polizia stessa definisce ‘incredibile'. Gli 81 ovuli erano arrivati ormai all'esofago, la 30enne correva seri rischi per la sua incolumità perché se uno solo di quelli si fosse aperto sarebbe morta di overdose. La cocaina proveniva dall'estero ed era destinata alle città emiliane. L'auto giungeva da Nord. La donna ingeriva grandi quantità di yogurt per evitare che l'acidità dello stomaco potesse rompere gli ovuli, provocando probabilmente, in quel caso, la sua morte.