Un abito tricolore addosso a una ragazza di 15 anni di origini senegalesi: è accaduto lo scorso 29 maggio a Mirandola in occasione di una visita di Sergio Mattarella, ma non tutti sono apparsi felici di quella scelta stilistica: due giorni fa infatti un cittadino toscano si è recato presso la caserma dei carabinieri del suo paese, Buggiano (PT), e ha presentato un esposto per vilipendio alla bandiera. L'uomo si chiama Giulio Cozzani, è un membro dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e nella sua denuncia contro ignoti ha sostenuto che il vestito indossato dalla studentessa violerebbe le disposizioni di legge sull'esposizione della bandiera tricolore. Sono due in particolare gli elementi contestati: il fatto che la bandiera sia stata utilizzata come drappeggio, e il fatto che abbia toccato il suolo, attraverso lo strascico del vestito.

La battaglia del signor Cozzani è piuttosto chiara: "La bandiera viene sempre usata in modo dignitoso. Non deve mai toccare il suolo né l'acqua. Non deve mai essere portata sostenuta piatta o orizzontalmente, ma sempre in alto e libera di sventolare naturalmente. Mai usata come copertura di tavoli o sedute o come qualsiasi tipo di drappeggio. Mai usata come involucro per qualsiasi oggetto da contenere, trasportare o spedire”. Purtroppo per Cozzani però il riferimento normativo citato nell'esposto è del tutto inesistente. Nell'esposto infatti si fa riferimento al DPR 121 del 2000, ma quel decreto non contiene nessuna delle norme citate nella denuncia.

Contrariamente a quanto sostiene il cittadino toscano i i divieti di fare della bandiera un drappeggio o di farla toccare al suolo formalmente non esistono.