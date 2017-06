Si chiamava Giorgio Donini, originario di Pavullo (Modena), e aveva 61 anni, l'uomo trovato cadavere oggi pomeriggio in un suv Subaru posteggiato in via Salvo D'Acquisto a Monte San Pietro, non lontano dal piazzale della chiesa di San Lorenzo in Collina, una fazione del comune che si trova sull’Appennino bolognese.

La vittima, che di professione faceva il medico, è stata notata da un passante che ha avvertito i carabinieri. Sul posto, una strada molto isolata in collina, sono intervenuti i militari della compagnia di Borgo Panigale e i soccorritori del 118. Donini era seduto al posto di guida all’interno di una Subaru scura e presentava numerose ferite d'arma da taglio alle braccia e al collo, probabilmente praticati con un bisturi.

Secondo la testimonianza di un ragazzo che abita nelle vicinanze, l'auto era posteggiata dalle 11 di questa mattina.

La zona è stata transennata e sul posto sono presenti la sezione scientifica, oltre ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. E' intervenuto anche il pm di turno. Non si esclude l'ipotesi del suicidio, ma le circostanze particolari hanno fatto si che il Pm abbia disposto l'autopsia. Non sarebbero stati trovati biglietti e si ignorano i motivi del gesto.