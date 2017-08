Grave incidente nel pomeriggio di lunedì a Modena. Un bambino di un anno è attualmente ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo che, stando a quello che hanno riferito i suoi familiari, sarebbe stato investito nel cortile di casa dall'auto di un parente. Una versione che però, per motivi che non sono stati chiariti, non avrebbe del tutto convinto gli inquirenti e i carabinieri si sono recati sul posto per sentire i parenti stessi del piccolo. C’è massimo riserbo su quanto accaduto, ma a quanto pare nella versione fornita ai carabinieri dai familiari del bimbo ci sarebbero delle discrepanze (non è chiaro se per lo stato di choc delle persone coinvolte o per altri motivi).

Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime – Sono i quotidiani locali a fornire maggiori dettagli sulla vicenda: sarebbero stati, stando alle prime informazioni trapelate, i parenti del piccolo a caricare il bimbo, pare già privo di sensi, in auto e contemporaneamente avrebbero avvisato i sanitari del 118. L’ambulanza ha raggiunto il mezzo che trasportava il piccolo sulla Nuova Estense, all’altezza di Santa Maria del Mugnano, prendendo in carico il bambino. A quel punto è iniziata la corsa verso l’ospedale. Le condizioni del bambino sono apparse subito critiche ai sanitari e la prognosi al momento è riservata. Dopo l'arrivo in ospedale del piccolo un'auto dei carabinieri è stata mandata nel luogo del presunto incidente e lì sono stati ascoltati i testimoni dell'accaduto. Con ogni probabilità sull'episodio sarà fatta luce solo nei prossimi giorni, quando gli inquirenti avranno sciolto i loro dubbi sulla dinamica del fatto.