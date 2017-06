in foto: Esterno della scuola di polizia in via Franco Busani a Modena (Google Earth).

Paura questa notte a Modena, dove tra poche ore è in programma l'atteso evento "Modena Park" di Vasco Rossi. Un ordigno rudimentale, tipo bomba carta, è esploso intorno alle cinque del mattino a ridosso della sede della scuola interregionale di polizia locale (Sipl) di via Franco Busani. La detonazione ha provocato danni a una saracinesca laterale della struttura, che è stata letteralmente fusa dalle fiamme. Stando alle prime ipotesi degli inquirenti, che sono ancora al lavoro per determinare la dinamica di quanto successo, potrebbe essere stata usata almeno una bomboletta contenente gas. Ad allertare forze dell'ordine e vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, che hanno sentito almeno tre forti boati poco prima dell'alba.

Tutta l'area è stata isolata per qualche ora. Per il momento non si segue alcuna pista specifica, ma secondo gli esperti l'attentato di questa mattina ricorda da vicino altri episodi simili avvenuti nella città emiliana negli ultimi mesi. L'obiettivo per gli inquirenti era di certo quello di creare disturbo a tutti coloro che parteciperanno al "Modena Park". A destare preoccupazione è infatti l'avvicinarsi dell'evento creato da Vasco Rossi che porterà tra oggi e domani qui oltre duecentomila persone. "Un atto di vandalismo da condannare, forse una stupida provocazione di qualche imbecille che però non riuscirà a rovinare la festa che stiamo preparando – è stato il commento del sindaco Gian Carlo Muzzarelli -. I lavori per il concerto di Vasco Rossi in programma sabato hanno avuto come fulcro il tema della sicurezza con una stretta collaborazione con Prefettura, Questura e tutte le forze dell’ordine. Non sarà certo una provocazione di questo tipo a turbare il clima di festa che accompagna il concerto".