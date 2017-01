È stata aperta una inchiesta sulla morte improvvisa di un bambino di 4 anni di origine moldava, arrivato senza vita sabato pomeriggio all'ospedale di Modena. I genitori avevano chiamato il 118 dicendo che il figlio aveva accusato un malore a causa di un problema gastrico. Nonostante il trasporto d'urgenza in ambulanza e le cure immediate dei sanitari, il piccolo non ce l'ha fatta e i medici del Policlinico non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. Tuttavia, sul suo corpo non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di ematomi sospetti. Per questo è stata disposta l'autopsia per fare luce su cosa sia realmente successo nelle ore immediatamente precedenti la tragedia.

Sul caso indagano ora i carabinieri del reparto operativo di Modena. I genitori del piccolo hanno sottolineato come il bambino fosse stato colto da un malore per problemi gastrici e l'esame autoptico è stato deciso proprio per verificare i collegamenti tra il decesso e i disturbi di cui ha parlato la coppia, alla luce anche di alcuni ematomi notati dai medici esaminando il corpo del piccolo.