Una giovane modella russa, la ventitreenne Ksenia Kalugina, rischia fino a tre anni di carcere per aver posato vestita da sposa in una fatiscente chiesa ortodossa di Gari, in Tatarstan, risalente al 1897. Le autorità, da quanto è emerso, si sono lamentate perché, per quanto decadente, la struttura viene ancora occasionalmente usata per le funzioni e nessuna donna può entrarvi senza velo o foulard, figuriamoci seminuda per farsi fotografare in pose sexy. Kalugina si è fatta fotografare con un abito da sposa trasparente. Per quel servizio fotografico – secondo quanto si legge sui media britannici – la modella ora rischia di finire in carcere insieme a tutti i committenti e alla troupe che aveva deciso di organizzarlo.

Gli organizzatori del servizio fotografico hanno chiesto scusa – Gli organizzatori del servizio fotografico hanno provato a discolparsi spiegando di pensare che la chiesa fosse abbandonata e sconsacrata e hanno chiesto scusa se senza volere hanno offeso la sensibilità di qualcuno, ma appunto i rappresentanti del clero hanno detto che in quella chiesa di tanto in tanto viene ancora celebrata messa e che quindi farvi all’interno un servizio fotografico sexy ha rappresentato “una chiara mancanza di rispetto per la società”. La modella e la troupe sono accusati di aver violato l'articolo 148 del codice penale russo (violazione della libertà e del rispetto di culto) e la recente legge contro le proteste di massa. Nel 2012 il presidente Putin decise di mettere al bando le proteste contro il suo regime da parte delle allo scopo di reprimere anche possibili tentativi di emulazione.