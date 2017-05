L’hanno bloccato mentre passeggiava nuda tra calle e ponti con al seguito uno stuolo di fotografi. È successo martedì a Venezia e non è la prima volta cha accade. Stavolta, però, la protagonista della vicenda, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, è stata multata dagli agenti della polizia municipale. Una sanzione salata di oltre 3.300 euro prevista per gli atti contrari alla pubblica decenza.

La giovane modella in topless aveva destata non poca curiosità tra residenti, passanti e turisti che oggi giorno affollano Venezia. Un episodio che peraltro va sommarsi ad una serie di altre segnalazioni avvenute nei giorni scorsi soprattutto nelle aree più frequentate della Serenissima: il 26 aprile avevano fatto parecchio scalpore due ragazze coperte solo di un mantello che erano state viste passeggiare lungo le procuratie di piazza San Marco. Ora però l’amministrazione veneziana ha deciso di risolvere il ‘problema’ con una multa.

Le diverse segnalazioni di questi giorni avevano portato alcuni ad avanzare il dubbio che non il servizio fotografico fosse abusivo, ma che stesse nascendo una nuova moda. E in un certo senso è così: secondo il comandante Marco Agostini esiste un contest di foto di donne sexy lanciato sui social network da alcuni fotografi. “Abbiamo trovato un’iniziativa simile lanciata, sui social, per il 2 giugno”, spiega Agostini. Sulla questione è intervenuto pure l’assessore alla Sicurezza Giorgio D’Este: “Servono pudore e decoro”. Ma minimizza, “esistono questioni più urgenti da affrontare, anche se è necessario più rispetto”.