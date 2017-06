È mistero a Busche, frazione di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, dove dalle acque del lago è improvvisamente riemerso il corpo senza vita di un uomo completamente nudo. La salma, in avanzato stato di decomposizione, è stata recuperata nel pomeriggio di lunedì dai vigili del fuoco mentre era incastrata nello sbarramento della diga del lago di Busche, dove sorge la centrale elettrica Enel. I pompieri sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri dopo una segnalazione degli addetti dell'impianto che si sono accorti del cadavere ma al momento ancora non si sa nulla sulla sua identità.

Sul cadavere la magistratura ha già disposto l'autopsia per accertare le cause di morte anche se da un esame esterno del corpo da parte del medico legale si ipotizza che fosse in acqua da diversi giorni, forse una settimana. La vittima è un uomo di altezza di circa 1,60 con corporatura leggermente robusta e dall'apparente età tra i 30 e i 40 anni ma al momento appare molto difficile poterlo identificare. Nei paraggi infatti non sono state rinvenute auto in sosta abbandonate né abiti lasciati sugli argini, né tantomeno biglietti o lettere e non risultano recenti denunce di scomparse.

Il cadavere era finito nel meccanismo si sbarramento che a intervalli regolari ripulisce la diga, per questo il fatto che non avesse abiti potrebbe anche non essere un indizio valido. Tra le ipotesi un gesto estremo di un suicida un tuffo nel lago, ma non è esclusa la possibilità che il cadavere sia stato trasportato dal Piave in qualche anfratto dove è rimasto bloccato e restituito poi alla corrente che l’ha trascinato fino alla diga di Busche.