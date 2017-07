Mistero in Liguria, dove otto ragazzini sono svenuti uno dopo l’altro nell’area di Riva Trigoso, frazione turistica di Sestri Levante (Genova) dove i giovani si trovano in vacanza da qualche giorno. A perdere improvvisamente i sensi e cadere a terra sono otto adolescenti francesi, tutti minorenni. Per ognuno di loro i soccorsi sono stati immediati da parte di ambulanze dei Volontari del Soccorso, della Croce Rossa, del personale del 118: i ragazzi sono stati portati presso l'ospedale di Lavagna dove restano in osservazione.

Né alcol, né droga né cibo avariato – Al momento si ignorano sulle cause di questi improvvisi svenimenti ma, in base a quanto emerso dalle prime analisi, i medici tendono a escludere l'intossicazione alimentare o l'uso da parte degli otto ragazzini francesi di droghe o alcool. In ospedale sono stati quindi disposti ulteriori accertamenti per tentare di capire cosa è accaduto.

Indagini dei carabinieri della Compagnia di Sestri Levante – In attesa dei risultati delle analisi i carabinieri della Compagnia di Sestri Levante hanno raccolto diverse testimonianze e stanno verificando le condizioni del campeggio dove i giovani ricoverati stanno trascorrendo le vacanze insieme ad altri connazionali.