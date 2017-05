in foto: Brittany Winchester, 27 anni (Facebook).

A soli 25 anni ha scoperto di avere un tumore alla pelle, colpa della sua ossessione per l'abbronzatura che l'ha portata negli anni dell'adolescenza ad abusare di trattamenti solari artificiali. Ma Brittany Winchester non si è persa d'animo. Non solo ha sconfitto la malattia, ma si è presentata all'edizione 2017 di Miss Usa con la fascia di reginetta dello Stato dell'Indiana, raccontando a tutti la sua esperienza e sensibilizzando giovani e meno giovani su un tema molto delicato. "Facevo una lampada quasi tutti i giorni, ci restavo tutto il tempo che mi era permesso, senza mai mettere la crema solare", ha raccontato Brittany, oggi anche esperta di interior design, alla stampa locale.

Poi due anni fa il dramma, mentre si preparava per partecipare alla competizione di bellezza. Le era stato, infatti, diagnosticato un basalioma, tumore della pelle molto frequente, soprattutto nelle aree del corpo ripetutamente esposte al sole, ma ritenuto il meno aggressivo tra quelli cutanei perché raramente comporta l'insorgere di metastasi. Si è sottoposta a un intervento per rimuovere il cancro. Dopo mesi di riabilitazione sta bene, e ha deciso di presentarsi al concorso nazionale sfilando in passerella con una abbronzatura fatta con lo spray, per mettere in guardia le persone da un uso spropositato di lampade e lettini solari. "Mai più un solarium, al massimo un autoabbronzante", ha concluso la Miss.