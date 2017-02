Una donna messicana ha tentato di suicidarsi, gettandosi sotto un treno nel tratto tra Tehuacan e Puebla, ma miracolosamente i dipendenti della compagnia ferroviaria FERROSUR sono riusciti a salvarla. Ai lavoratori. Secondo la ricostruzione dei media locali, la donna, non appena visto il convoglio in movimento, si sarebbe messa sui binari. Fortunatamente il macchinista se n’è accorto e con scaltrezza è riuscito a frenare il treno. Tuttavia non ha potuto far nulla per riuscire ad evitare il braccio della donna, causandole delle gravi lesioni. La sventurata, comunque, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti immediatamente le ambulanze: la donna era in stato di choc e in lacrime. E’ stata subito portata in ospedale dove è ancora ricoverata: come detto se la caverà, ma probabilmente i medici saranno costretti ad amputarle l’arto. Quando le è stato chiesto il motivo per cui lo avesse fatto, avrebbe risposto di averlo fatto dopo la decisione del marito di lasciarla.