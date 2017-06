“Abbiamo anche fatto delle cifre e abbiamo previsto – se necessario – che l'Italia mandi un contingente militare di qualche centinaio di giovani i quali abbiano il solo compito di controllare che i patti tra le tribù e i governi vengano rispettati e le persone più disagiate, quelle pronte a trasformarsi in fuggitivi con tutti i malanni che questa situazione comporta, si siano adeguatamente forniti di lavoro e del relativo benessere che da quel lavoro può scaturire. Vedremo il seguito e l'applicazione concreta, ma le basi fondamentali ormai ci sono”.

Con queste parole, affidate al taccuino di Eugenio Scalfari, il ministro dell’Interno Marco Minniti anticipa quello che potrebbe essere un intervento organico in Libia delle nostre forze militari. Stando a quanto anticipato a Repubblica, dunque, l’Italia dovrebbe contribuire al processo di consolidamento del nuovo assetto istituzionale in Libia, favorendo la nascita di “una vera e propria confraternita sociale fra le tribù” e aiutando “con capitali adeguati e imprese adeguate ad avviare uno sviluppo notevole dell'economia di quei territori”.

Le parole di Minniti, nella sostanza, lasciano presagire che potrebbe presto concretizzarsi l’idea di mandare dei militari in territorio libico “anche” per controllare le rotte migratorie. Una eventualità che aprirebbe di fatto un nuovo capitolo nel contrasto all’immigrazione irregolare, che presenterebbe comunque notevoli complessità, dovendo basarsi sul sostegno delle tribù locali, nel quadro di una situazione decisamente frammentata politicamente.

L’intervento dei nostri militari in Africa, peraltro, dovrebbe essere autorizzato dal Parlamento, nell’ambito di un processo che preveda chiarezza delle regole d’ingaggio e trasparenza nella gestione degli incarichi ricevuti.

Per ora, le parole di Minniti non hanno destato particolare clamore tra le forze politiche o l’opinione pubblica. A sottolineare l’inopportunità delle parole del ministro, per ora, solo Possibile, che ospita un contributo di Stefano Catone, che rivolge una serie di domande al ministro