Episodi di odio razziale sui social network. Le minacce di Forza Nuova hanno fatto breccia: il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ha stabilito che don Biancalani si asterrà dal celebrare la messa domenica prossima. Il motivo scatenante, che ha generato la reazione del vescovo, è stato l'annuncio di Forza Nuova di "vigilare sulla dottrina" del prete, durante la funzione. Sarà infatti il vicario generale a dire la messa al suo posto, dopo che una pioggia di polemiche si è abbattuta su Don Bincalani "colpevole" di aver postato su Facebook lo scorso 20 agosto una foto che ritraeva dei migranti in piscina. Matteo Salvini ha subito replicato: "Questo Massimo Biancalani – ha scritto sul suo profilo – prete anti-leghista, anti-fascista e direi anti-italiano, fa il parroco a Pistoia. Non è un fake, è tutto vero! Buon bagnetto". I giovani erano stati portati in piscina come premio per aver lavorato come cuochi e camerieri per la onlus "Gli amici di Francesco".

La presa di posizione di Tardelli è netta: "Da quello che leggo si vorrebbe profanare la SS.Eucaristia con l'assurda motivazione di andare a controllare l'operato di un prete – si legge nel post della pagina della diocesi di Pistoia -, addirittura mentre celebra un sacramento e facendo diventare la celebrazione eucaristica teatro di contese e di lotta. Richiamo tutti a considerare la gravità di ciò che si vorrebbe fare".

Per il presidente della Regione Ernesto Rossi quello di forza Nuova è stato un atto intimidatorio.