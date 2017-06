in foto: il fumo dell'incendio sviluppatosi a bordo dell'aliscafo Masaccio

Mattinata di paura al porto di Milazzo, in provincia di Messina. Secondo le prime informazioni rese disponibili dalle autorità, un incendio si sarebbe sviluppato a bordo della carcassa dell’aliscafo Masaccio, tirato in secco perché in fase di demolizione presso un molo sottoflutto della struttura portuale, a pochi metri di distanza da una zona dove le imbarcazioni si recano per effettuare il rifornimento di carburante.

Il Masaccio avrebbe preso fuoco mentre i lavori di demolizione erano in corso ma resta ancora da chiarire la ragione per cui si sarebbe sviluppato il rogo, che ad una prima analisi sembrerebbe essersi sviluppato per cause accidentali, coinvolgendo il vano motore e gli abitacoli. Nessuno è rimasto ferito a causa dell’incendio.

L’imbarcazione, di proprietà della Siremar, era stata irreparabilmente danneggiata in un incidente avvenuto il 16 giugno dello scorso anno, quanto l’aliscafo si era schiantato in fase di ormeggio contro la banchina del porto di Stromboli a causa delle forti raffiche di vento. Fortunatamente, in quell’occasione nessuna delle delle 123 persone a bordo, 117 passeggeri e 6 membri dill’equipaggio, rimase ferita.