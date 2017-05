in foto: La Rinascente negli anni Cinquanta

Oggetti di design, immagini storiche e contributi inediti di artisti e scrittori: Milano sceglie di festeggiare così il centenario di uno dei simboli indiscussi della città, La Rinascente. Dal 23 maggio al 24 settembre 2017 le sale dell'Appartamento del Principe di Palazzo Reale ospiteranno una grande mostra dal titolo “La Rinascente. 100 anni”, che intende appunto ripercorrere la storia economica e culturale del grande magazzino milanese: un vero e proprio fenomeno di costume che dagli anni Venti in poi simboleggerà l'eccellenza italiana nel campo della moda, ma anche del design e delle arti.

100 anni di storia di costume, di arte e cultura che s'intrecciano alla storia economica del Paese, raccontati attraverso un allestimento unico, a cavallo fra moda, arte e design. Moltissimi sono infatti i temi che attraversano trasversalmente la storia della Rinascente: la modernizzazione, l'emancipazione della donna, il grande design e la moda made in Italy. La rassegna, curata da Sandrina Bandera e Maria Canella e promossa dal Comune di Milano, è arricchita da tantissime immagini e documenti storici, contributi audio e video, opere d'arte e di design legate all'evoluzione del luogo e soprattutto da numerosissimi contributi inediti di famosi scrittori come D'Annunzio, Quasimodo, Gadda e Calvino.

100 anni di pittura, design e comunicazione

in foto: Paolo Monti, Serie fotografica, 1966

La mostra è articolata seguendo l'evoluzione storica della Rinascente: un ampio spazio è dedicato al pittore Marcello Dudovich, che in oltre trent'anni di collaborazione realizzerà oltre cento manifesti portando il design e l'arte all'interno della pubblicità. Una sezione sarà dedicata al cinema e ai video, oltre che alla comunicazione e alla nuova grafica degli anni Settanta. Documenti storici d'archivio racconteranno gli aventi e gli allestimenti più famosi, oltre che la nascita del Premio Compasso d'Oro, voluto da Gio Ponti e fortemente legato all'esperienza di modernizzazione voluta con La Rinascente.

Un legame forte, quello della Rinascente, soprattutto con l'arte: per questo, negli spazi della mostra sarà possibile ammirare anche numerose opere di De Pero, Fontana, Pistoletto, Warhol e Manzoni.

La Rinascente, un secolo fa

Ma la storia della Rinascente inizia molto tempo prima del 1917. L'imprenditore Ferdinando Bocconi, ispirandosi al fenomeno parigino di Le Bon Marché, considerato il primo grande magazzino del mondo, apre a Milano il primo negozio di abiti pre-confezionati.

L'esperimento riesce, attestandosi non soltanto come un esempio di capacità imprenditoriale, ma soprattutto come specchio di un Italia che sta cambiando: lentamente, ma al passo con le grandi rivoluzioni di costume di tutta Europa. Eleganza e raffinatezza anche per le classi medio-basse: questo l'obiettivo del conte di Arosio Cesare Borletti, che nel 1917 sceglie di affidare al poeta Gabriele D'Annunzio l'ideazione del nome di quelli che diventeranno i grandi magazzini più famosi di Milano: il Vate scelse “La Rinascente”, a simboleggiare la rinascita di un luogo che negli anni diventerà il simbolo della moderna Milano, e dell'Italia intera.