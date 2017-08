Anche Milano sceglie di offrire a visitatori e turisti un ponte di Ferragosto all'insegna dell'arte e della bellezza. Oltre 350, infatti, i musei e i siti archeologici aperti in tutta Italia nei giorni del 14 e 15 agosto. L'elenco completo è on line sul sito del MiBact, mentre qui di seguito una breve guida tra le proposte più interessanti per chi in questo ponte resterà nel capoluogo lombardo, dove potrà scegliere tra tante e diverse possibilità

Palazzo Reale , ad esempio, è aperto dalle 9.30 alle 19.30 (anche lunedì 14), con le mostre LR 100. Rinascente: stories of innovation, Vincenzo Agnetti. A cent’anni da adesso e Giancarlo Vitali. Time out

, ad esempio, è aperto dalle 9.30 alle 19.30 (anche lunedì 14), con le mostre LR 100. Rinascente: stories of innovation, Vincenzo Agnetti. A cent’anni da adesso e Giancarlo Vitali. Time out Castello Sforzesco (i musei del Castello Sforzesco sono aperti il giorno di Ferragosto dalle 9.00 alle 17.30, ma chiusi lunedì 14)

(i musei del Castello Sforzesco sono aperti il giorno di Ferragosto dalle 9.00 alle 17.30, ma chiusi lunedì 14) Da segnalare che a Ferragosto Casa Manzoni è straordinariamente a ingresso gratuito, dalle 9.00 alle 19.30

è straordinariamente a ingresso gratuito, dalle 9.00 alle 19.30 Anche le Gallerie d'Italia , a Ferragosto si possono visitare gratuitamente negli stessi orari: lo spazio museale di Intesa Sanpaolo, oltre alle collezioni permanenti, ospita attualmente una parte della mostra temporanea New York New York. Arte italiana, la riscoperta dell'America. L'altra metà della mostra è allestita al Museo del Novecento dove, sempre dalle 9.00 alle 19.30, è anche visitabile la mostra fotografica di Amalia Del Ponte (anche lunedì 14 agosto).

, a Ferragosto si possono visitare gratuitamente negli stessi orari: lo spazio museale di Intesa Sanpaolo, oltre alle collezioni permanenti, ospita attualmente una parte della mostra temporanea New York New York. Arte italiana, la riscoperta dell'America. L'altra metà della mostra è allestita al Museo del Novecento dove, sempre dalle 9.00 alle 19.30, è anche visitabile la mostra fotografica di Amalia Del Ponte (anche lunedì 14 agosto). Dalle 9.00 alle 19.30 del giorno di Ferragosto sono aperti anche il Pac Padiglione d'Arte Contemporanea (con la mostra Africa. Raccontare un mondo, anche lunedì 14 agosto) e per il Mudec (con la mostra Klimt Experience; lunedì 14 però apertura solo pomeridiana).

(con la mostra Africa. Raccontare un mondo, anche lunedì 14 agosto) e per il Mudec (con la mostra Klimt Experience; lunedì 14 però apertura solo pomeridiana). La Gam Milano è aperta dalle 9.00 alle 17.30 con la mostra 100 anni. Scultura a Milano 1815-1915, così come il Museo Archeologico con la mostra Milano in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum (entrambi però sono chiusi lunedì 14 agosto).

è aperta dalle 9.00 alle 17.30 con la mostra 100 anni. Scultura a Milano 1815-1915, così come il Museo Archeologico con la mostra Milano in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum (entrambi però sono chiusi lunedì 14 agosto). Palazzo Morando , dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (al pomeriggio ingresso gratuito), con le mostre Obiettivo Milano e Ricami di Luce (chiuso lunedì 14). Stessi orari anche per il Museo del Risorgimento (compresa l'apertura pomeridiana gratuita di Ferragosto e la chiusura di lunedì 14).

, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (al pomeriggio ingresso gratuito), con le mostre Obiettivo Milano e Ricami di Luce (chiuso lunedì 14). Stessi orari anche per il Museo del Risorgimento (compresa l'apertura pomeridiana gratuita di Ferragosto e la chiusura di lunedì 14). La Triennale di Milano , con la mostra La Terra Inquieta, dalle 10.30 alle 20.30; e per il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, dalle 10.00 alle 19.00, che per l'occasione ospita anche i laboratori per bambini Disegni di luce (per entrambi, stessi orari anche lunedì 14).

, con la mostra La Terra Inquieta, dalle 10.30 alle 20.30; e per il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, dalle 10.00 alle 19.00, che per l'occasione ospita anche i laboratori per bambini Disegni di luce (per entrambi, stessi orari anche lunedì 14). Aperti anche la Pinacoteca di Brera dalle 8.30 alle 19.15 e l'Acquario Civico, dalle 9.00 alle 17.30, solo il giorno di Ferragosto.