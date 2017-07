in foto: Castello Sforzesco di Milano

Non sarà il solito Ferragosto al Castello Sforzesco di Milano. Nella notte del 15 agosto, infatti, uno dei principali simboli meneghini sarà il palcoscenico dell’orchestra "Extraliscio", che intratterrà il pubblico milanese e i turisti con la sua musica da balera futurista. Un'occasione speciale per assistere a una serata che gli organizzatori definiscono “da balera 2.0”, con un’orchestra di 10 elementi che darà vita a uno show in cui la musica folkloristica di Secondo Casadei si intreccia con il punk e le sonorità più alternative. E così il castello voluto dal Duca Francesco Sforza si apre alla sperimentazione musicale.

Il Buena Vista Social Club della musica romagnola.

L'orchestra "Extraliscio" è stata definita “il Buena Vista Social Club della musica romagnola”, grazie a diversi riarrangiamenti dei brani scritti da Secondo e Raoul Casadei e attraverso una costante opera di riscoperta, valorizzazione e soprattutto riattualizzazione della musica da ballo romagnola della tradizione con un’ attitudine punk e mirata alla sperimentazione sonora.

Un genere musicale che mette al centro l’ironia e il divertimento. Un viaggio nelle balere, nel ballo come fatto sociale e di incontro.

Un nuovo genere: la balera punk.

Dopo l’esordio folgorante che ha portato questa balera postmoderna dai centri sociali alle megadiscoteche ai club della penisola, fino a condividere il palco con Goran Bregovic, tornano in tour presentando il doppio disco “Imballabilissimi ballabilissimi” (iCompany, 2017), che vede le partecipazioni di artisti come Taketo Gohara e del chitarrista Alessandro “Asso” Stefana, della band di PJ Harvey.

Informazioni per la serata al Castello Sforzesco

martedì 15 agosto – Milano, Castello Sforzesco

Ore 21.30 – Ingresso gratuito

infoline: www.shiningproduction.com