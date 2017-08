Come anticipato ieri in un'intervista concessa all'agenzia di stampa Agi dal commissario europeo per le politiche migratorie, Dimitris Avramopoulos, l'Unione europea promuove il piano immigrazione elaborato dall'Italia e dal ministero dell'Interno guidato da Marco Minniti. Secondo il documento ufficiale, riportato da Huffington Post in esclusiva e che verrà ufficialmente presentato domani a conclusione del vertice a 4 sull'immigrazione previsto a Parigi, per quanto riguarda le politiche migratorie l'Italia starebbe perseguendo una strada più consona rispetto al passato, passando sostanzialmente da un piano interventistico di tipo emergenziale alla stabilizzazione geopolitica delle relazioni con gli Stati africani origine dei flussi migratori. La creazione di una nuova "‘cooperazione con i paesi d'origine, per affrontare le cause profonde, prevenire le partenze, e migliorare la capacità dell'Ue di permettere il ritorno dei migranti clandestini nei loro paesi'. Gli interventi per permettere la crescita di questa cooperazione sono vari: l'Ue si doterà ‘di nuovi strumenti per intensificare e facilitare i ritorni volontari', ma anche ‘per aiutare a rafforzare l'integrazione socioeconomica dei migranti che ritornano nella loro comunità di origine'", riporta il quotidiano diretto da Lucia Annunziata.

I Paesi chiave di questa "rivoluzione" in materia di politiche migratorie sarebbero il Niger e il Ciad che, con l'appoggio delle strutture governative a nord dei Paesi, permettono di soccorrere i migranti in pericolo nel deserto e, di pari passo, rafforzando le proprie frontiere con la Libia, di bloccare o comunque ridurre i fluss migratori. Per quanto riguarda la Libia, l'Unione europea punta su rafforzare "una coooperazione economica che renda possibile un'alternativa al profitto economico della tratta umana", plaudendo alle iniziative italiane come "il progetto italiano portato avanti con la Commissione europea di rafforzare la gestione integrale della frontiera e dell'immigrazione in Libia" e "gli accordi di pace fra le tribù del Sud della Libia firmato a Roma il 31 marzo 2017". Viene giudicato "molto opportuno", inoltre, il progetto italiano di cooperazione per lo sviluppo di 14 comunità locali sulle rotte migratorie. Promosso anche il codice di condotta sui salvataggi in mare: l'Ue si "felicita delle misure prese dall'Italia, Stato membro in prima linea, per migliorare il coordinamento e l'efficacia dei salvataggi" e i Capi di Stato e di governo "fanno appello a tutte le Ong che operano nella zona a firmare il codice di condotta e ad attenervisi".

Il testo integrale del documento Ue.

I capi di stato e di governo decidono di lavorare insieme per tentare di rinforzare la cooperazione con i paesi di origine allo scopo di fronteggiare le cause fondamentali, prevenire le partenze e migliorare la capacità di rimpatrio dei migranti clandestini nel loro paese di origine, nonché per consentire una migliore applicazione dei patti sulle migrazioni già esistenti. Potrebbero essere ideati nuovi mezzi per intensificare e facilitare i rimpatri volontari e la reintegrazione, oltre quelli già esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale, come il rafforzamento dell'integrazione socio-economica dei migranti che rientrano nella loro comunità di origine.

– Verso il Niger e il Chad.

La Germania, la Spagna, la Francia e l'Italia come l'UE ribadiscono la loro determinazione a contenere i flussi d'immigrazione irregolare molto prima che raggiungano la Libia. Questi paesi accolgono con favore la cooperazione del Niger e del Chad nell'affrontare le sfide poste dalla migrazione irregolare e dalla tratta di esseri umani. Conformemente alla Dichiarazione sulla solidarietà e la sicurezza adottata a Roma il 6 luglio 2017, e insieme all'UE, la Germania, la Spagna, la Francia e l'Italia intendono continuare a supportare questi paesi nello sviluppo delle loro competenze in questo ambito:

– Sostenere la presenza crescente di strutture governative nel nord del Niger e del Chad, consentendo di migliorare la loro capacità di soccorrere gli individui in pericolo nel deserto;

– Rafforzare i programmi in vigore che mirano a migliorare il controllo del confine settentrionale con la Libia.

– Verso la Libia.

In accordo con l'Unione Europea, Germania, Spagna, Francia e Italia continueranno a migliorare la cooperazione economica con le comunità locali che si trovano sulle rotte migratorie, soprattutto nella regione di Agadez e in Libia, per creare delle fonti di guadagno alternative, accrescere la loro resilienza e renderle indipendenti dalla tratta di esseri umani. A tal proposito, il progetto italiano di cooperare con 14 comunità locali sulle rotte migratorie in Libia è particolarmente tempestivo, così come i progetti finanziati dai fondi fiduciari dell'UE per l'Africa. La lotta contro la tratta di esseri umani e la creazione delle condizioni necessarie a cambiare il modello economico delle comunità locali in Libia, così da renderlo sostenibile a livello umanitario e sociale, sono gli obiettivi fondamentali dalla nostra strategia condivisa. Germania, Spagna e Francia sono pronte a sostenere questo approccio.

I capi di stato e di governo e l'alto rappresentate/Vicepresidente sottolineano che è importante anche rinforzare le possibilità di controllo delle frontiere a sud della Libia e migliorare la cooperazione con Niger, Chad e altri paesi africani come il Mali. Per questo, sostengono il progetto guidato dall'Italia in collaborazione con la Commissione europea per potenziare la gestione integrata delle frontiere e delle migrazioni in Libia. Inoltre, sostengono l'attuazione dell'Accordo di pace siglato a Roma il 31 marzo 2017 dalle tribù del sud della Libia, che rappresenta un ulteriore strumento per la lotta contro i traffici illegali nella regione.

Gli sforzi tesi a scoraggiare le migrazioni irregolari in mare devono essere accompagnati da misure destinate a migliorare la tutela dei diritti dell'uomo e le condizioni di vita dei migranti in Libia.

Germania, Spagna, Francia e Italia, insieme all'UE, forniranno maggiore sostegno al lavoro prezioso svolto da UNHCR e OIM in Libia al fine di allestire un'infrastruttura umanitaria per i rifugiati e i migranti. Incoraggiano il Governo di unità nazionale a intensificare la sua cooperazione con UNHCR e OIM in Libia, per agevolare, rispettando le norme rigide, la situazione dei migranti nel paese, in particolare di quanti vengono soccorsi dalla guardia costiera libica. Ciò significa dotarsi di strutture che soddisfino gli standard umanitari adeguati, incoraggiare attivamente il ritorno volontario dei migranti nel paese di origine e organizzare il reinserimento di quanti necessitano di protezione.

I capi di stato e di governo sono contenti degli sforzi fatti dal governo di unità nazionale per controllare le acque territoriali, potenziando anche la tutela della vite umane e indebolendo il modello economico fondato sulla tratta di esseri umani. Riconoscono che è importante equipaggiare e formare in maniera adeguata la guardia costiera libica, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani.

L'UE proseguirà nell'attuazione di un approccio politico coerente e integrato ai paesi confinanti a sud della Libia, così da sostenere le iniziative in vigore nell'ambito della gestione delle frontiere e dei flussi migratori, ricorrendo a tutti gli strumenti a sua disposizione (diplomazia, sviluppo e sicurezza). L'UE ha aumentato i propri sforzi per contribuire alla gestione delle migrazioni da parte delle autorità libiche, in particolare al confine meridionale.

– In mare e all'interno dell'UE.

Il salvataggio in mare resta una priorità. Germania, Francia, Spagna e l'AP/VP sono soddisfatte dalle misure adottate dall'Italia, stato membro in prima linea sulla rotta del Mediterraneo centrale, nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il codice di condotta in materia di operazioni di salvataggio in mare rappresenta un progresso vantaggioso che permette di migliorare l'organizzazione e l'efficacia dei salvataggi. I capi di Stato e di governo chiedono a tutte le ONG operanti nella zona di firmare il codice di condotta e di rispettarlo.

Germania, Spagna e Francia intendono portare avanti il loro sostegno all'Italia, soprattutto intensificando le rilocalizzazioni e fornendo il personale necessario a Frontex e all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo.