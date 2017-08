Dopo qualche settimana di silenzio, l'ex presidente del Consiglio e attuale segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, torna a parlare di immigrazione: "Venti giorni fa molti hanno polemizzato sulle riflessioni sull'immigrazione contenute nel libro Avanti. In particolare ‘Aiutiamoli davvero a casa loro' è stato scambiato per una provocazione, uno slogan da talk populista. Mentre era solo la sintesi di un messaggio molto chiaro: il problema immigrazione si risolve solo se si risolvono i problemi economici e politici dei Paesi d’origine. Il Governo ha provato a farlo triplicando i fondi per la cooperazione internazionale e organizzando missioni in tutti i Paesi africani", sostiene Matteo Renzi.

Secondo il segretario del Pd, però, ora il governo deve mettere in campo tutta una serie di ulteriori misure per arginare la cosiddetta emergenza migranti: "Le altre misure necessarie? Il numero chiuso, gli investimenti in cultura pari a quelli in sicurezza, il dovere di salvarli tutti e l’impossibilità oggettiva di lasciarli tutti sul suolo italiano, lo ius soli temperato, la lotta in Europa per una diversa distribuzione dei denari del bilancio e per il rispetto delle quote di immigrati da accogliere. Questo non è uno slogan: è una strategia complessiva per il futuro. Nessuna polemica può oscurare i risultati di queste settimane, a cominciare dalla significativa riduzione del numero di sbarchi (-3.5% sul 2016). E i nostri ministri, bravi e capaci, stanno facendo un buon lavoro", evidenzia l'ex presidente del Consiglio.

"Capisco che è agosto ma non rincorriamo le polemiche di chi vuol trasformare tutto in una eterna campagna elettorale. L'Italia ha certamente ancora tanti problemi, e ci sono aree di sofferenza sulle quali lavoriamo e lavoreremo, ma il duro lavoro di questi anni sta cominciando a dare i suoi frutti. L'economia va meglio di come prevedevano gli analisti solo qualche mese fa, il PIL cresce più del previsto, e tutti gli esperti dicono che i dati sull'occupazione, sulla produzione industriale, sull’export sono incoraggianti. Se poi guardate i dati ISTAT di oggi sulla produzione industriale vedete un risultato impressionante: aver inserito nella legge di bilancio il superammortamento e aver abbassato le tasse produce una crescita straordinaria", conclude la nota diffusa da Renzi.