Ennesima tragedia dell'immigrazione nelle scorse ore in Africa, questa volta non in mare ma nel deserto del Sahara, la distesa di sabbia che a migliaia cercano di attraversare per raggiungere le cose del nord Africa in attesa di potersi imbarcare per l'Europa. Almeno 44 persone sono morte per la sete, tra cui anche cinque bambini, dopo essere rimaste bloccate nel deserto senza cibo né acqua. Lo riferisce all'agenzia di stampa Reuters una fonte ufficiale della Croce Rossa, il capo dipartimento della regione di Bilma, Lawal Taher. La tragedia sarebbe avvenuta nei giorni scorsi nel nord del Niger.

Il responsabile della Croce Rossa ha spiegato che sei sopravvissuti del gruppo sono arrivati a piedi dopo giorni di cammino sotto il sole fino a un villaggio isolato dando l'allarme e raccontando dei 44 compagni di sventura, originari soprattutto di Ghana e Nigeria, fra cui cinque bambini, che sono morti di sete. Il gruppo di una cinquantina di persone infatti viaggiava a bordo di un camion che però si sarebbe improvvisamente rotto nel bel mezzo del deserto nel nord del Niger. I superstiti ora vengono assistiti dalla Croce a Dirkou, sempre in Niger.

La stessa organizzazione umanitaria ha assicurato di avere già allertato le autorità locali e che le ricerche dei corpi sono in corso. Al momento Il camion, nonostante le ricerche, non è stato ancora ritrovato. La tragedia è solo l'ultima di una serie di drammatici viaggi attraverso il deserto di cui spesso non si sa nulla. Negli ultimi anni infatti è aumentato il numero di migranti che attraversa il Sahara rischiando la vita per provare a raggiungere l'Europa.