I capi di Stato e di governo dei ventotto paesi dell'Unione europea si riuniscono oggi a Malta per discutere della gestione dei flussi migratori sulla rotta del Mediterraneo. Il "modello" da seguire sarebbe quello dell'accordo del marzo scorso con la Turchia. Anche se ancora una replica dell'intesa non è ipotizzabile, intanto si fanno prove tecniche di collaborazione con la Libia: al termine dell'incontro con il premier Fayez al Serraj, ieri il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha ribadito l‘intenzione dell'Unione europea di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia. "Ora è tempo", ha spiegato. Le direttive sono precise: rimpatri, accordi con paesi non europei, confini bloccati e affidamento alla Libia dei respingimenti in mare. La cifra che dovrebbe essere stanziata per la chiusura della rotta del Mediterraneo centrale dovrebbe essere di 200 milioni di euro.

"Dal Consiglio europeo della Valletta "mi aspetto un fortissimo sostegno" all'accordo Libia-Italia sui migranti, ha detto l'alto rappresentanteFederica Mogherini. L'accordo tra Italia e Libia "si inquadra perfettamente nelle politiche europee costruite in questi mesi con la Libia: sia sul salvataggio di vite in mare e sul lavoro nei centri all'interno della Libia attraverso una presenza maggiore dello Unhcr e dell'Oim, sia attraverso un lavoro di controllo delle frontiere sud della Libia più consistente". Dell'intesa, ha aggiunto, "abbiamo parlato ieri a Bruxelles con Serraj poche ore prima che firmasse l'accordo".

Intanto ieri l'Italia e la Libia hanno siglato un memorandum d'intesa. "Si apre un nuovo capitolo. Possiamo dire all'Europa che noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Mi auguro che da parte dell'Ue ci sia sostegno e impegno", ha detto stamattina Paolo Gentiloni poco dopo essere arrivato a La Valletta. "L'Italia – ha aggiunto – ha aperto la strada, le risorse non mancheranno. Come sempre l'Ue può mettere in campo molte risorse economiche. Molto spesso il problema sono i tempi e le lentezze, ma qui la finestra politica l'abbiamo aperta noi".

Tra i punti chiave dell'intesa tra Italia e Libia c'è l'avvio di "iniziative di cooperazione in conformità con i programmi e le attività adottati dal Consiglio Presidenziale e dal Governo di Accordo Nazionale dello Stato della Libia, con riferimento al sostegno alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali e affrontare le conseguenze da essi derivanti, in sintonia con quanto previsto dal Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione sottoscritto tra i due paesi, e dagli accordi e memorandum d'intesa sottoscritti dalle Parti". L'Italia dovrebbe fornire sostegno e finanziamento ai programmi di crescita in settori diversi, quali le energie rinnovabili, le infrastrutture, la sanità, i trasporti, lo sviluppo delle risorse umane, l'insegnamento, la formazione del personale e la ricerca scientifica, e si impegna a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina – guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno.