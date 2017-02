Il cosiddetto "Pacchetto Minniti", elaborato dal ministro dell'Interno e strenuamente voluto dal governo Gentiloni, contiene una serie di misure e disposizioni "sbagliate" e "inumane", degne delle "muscolari politiche dei passati governi di centrodestra", che negano tutele giuridiche fondamentali ai migranti e vengono proposte quale soluzione all'emergenza immigrazione che coinvolge l'Unione europea e in particolare l'Italia. Attraverso la pubblicazione di un lungo post dedicato alla tematica, Possibile, il movimento fondato dall'ex parlamentare del Partito Democratico Pippo Civati, contesta aspramente le nuove norme per l'accoglienza dei migranti elaborate dal ministro dell'Interno Marco Minniti e propone un piano d'azione da contrapporre alla chiusura diplomatica del governo italiano, che pensa di poter agire sugli effetti prodotti dalle migrazioni dimenticando le cause che provocano l'esistenza di queste migrazioni forzate.

"Non è condannando i migranti nelle mani delle forze di sicurezza libiche, in eventuali campi di accoglienza e certissime prigioni, esposti alle violenze in un paese che non ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che daremo risposte a coloro che scappano da guerre, persecuzioni e luoghi nei quali non possono più vivere", sostiene Possibile. "Non è rimpatriando tutti coloro ai quali non riconosciamo protezione internazionale che potremo pervenire a una gestione razionale e umana dei flussi: i rimpatri, oltre a essere costosissimi, presuppongono accordi di collaborazione con paesi che spesso non sono affatto in grado di garantire la sicurezza personale delle persone rimpatriate".

Secondo Possibile, in sostanza, il pacchetto di misure per l'accoglienza migranti proposto dal ministro Minniti non tiene conto dei diritti umani e degli obblighi internazionali dell'Italia a tutela dei rifugiati, ma si basa sulla "pia illusione che la soluzione siano muri fisici e politici, respingimenti ai confini libici e rimpatri di massa" e proprio per contrastare questo tipo di approccio al problema, il movimento di Civati propone una serie di misure alternative volte a garantire un'accoglienza più civile e umana ai migranti che approdano in Italia e in Europa, misure che vanno dall'attivazione di corridoi umanitari, al blocco dell'esportazione di armi verso Paesi in guerra, al superamento della legge Bossi – Fini