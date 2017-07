Nonostante la presa di posizione di ieri, questa mattina l'Austria sembra aver cambiato idea e dichiara di non essere intenzionata né a controllare i confini del Brennero né a impiegare il proprio esercito nell'immediato. Sebbene, dunque, nella giornata di martedì 4 luglio la posizione del governo austriaco sembrasse diametralmente opposta, questa mattina, dopo le polemiche, il cancelliere austriaco Christian Kern, dopo un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha spiegato: "L’Austria non eseguirà alcun controllo ai confini del Brennero al momento e non sta per ricorrere all’impiego dell’esercito nell’immediato".

Il dietrofront è stato apprezzato da Palazzo Chigi, che ha spiegato che "la collaborazione tra le forze di polizia produce ottimi frutti e si basa sul rispetto da entrambe le parti delle regole europee, senza alcun bisogno di truppe o mezzi militari da schierare alla frontiera". Proprio ieri l'Italia aveva richiamato l'ambasciatore austriaco per chiedere delucidazioni riguardo la decisione di voler schierare non solo l'esercito al confine tra Austria e Italia, ma anche dei mezzi corazzati, decisione anticipata dai media di tutta Europa.