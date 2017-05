Mentre proseguono ininterrottamente i viaggi della speranza dal Nord Africa vero l'Italia che purtroppo spesso finiscono per trasformarsi in tragedia come è avvenuto anche nelle ultime ore, il governo italiano si appresta a rendere operativo il nuovo piano per la gestione dei migranti voluto dal Ministro dell'Interno Marco Minniti. Un passo fondamentale del nuovo piano sono i cosiddetti Cpr, i Centri permanenti per i rimpatri che sostituiscono i vecchi Centri di identificazione ed espulsione (Cie) ma nel pacchetto di misure si studiano anche nuove regole per i soccorsi in mare e il coordinamento degli interventi con un occhio particolare anche alle navi delle Ong, finite in queste settimane al centro delle polemiche con accuse di presunti contatti con gli scafisti.

Nel dettaglio, come racconta il Corriere della Sera, il primo passo del Viminale è stato quello di definire la lista dei luoghi dove sorgeranno i nuovi Cpr . Dopo settimane di mediazione con gli amministratori locali, infatti, nelle scorse ore il Ministero dell'Interno ha inviato alle Regioni interessate un elenco dei luoghi individuati per i centri. Si tratta in totale di undici strutture, in parte già utilizzate per i Cie. Per ora sono 1100 i posti totali previsti per i vari Cpr ma dovranno comunque aumentare nel giro di pochi mesi.

I nuovi Cpr: In Lombardia è stata indicata la Caserma di Montichiari; in Friuli Venezia Giulia il centro di Gradisca d’Isonzo; in Piemonte il vecchio Cie; nel Lazio il già esistente centro di Ponte Galeria, a Roma; in Campania la Caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere; in Basilicata si è scelto Palazzo San Gervaso; in Sardegna si è optato per il carcere dismesso di Iglesias; in Sicilia sarà rimesso a posto il Cie di Caltanissetta; in Emilia-Romagna il Cie di Modena; in Puglia il Cie di Bari Palese; in Calabria la struttura Mormanno. Al momento restano escluse dalla lista le regioni Veneto, Liguria e Toscana che però dovranno poi indicare dove sistemare almeno cento persone a testa nei prossimi mesi.