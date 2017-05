Il nuovo Def 2017 ha stanziato poco meno di 5 miliardi di euro per la gestione dei flussi migratori e dell'accoglienza migranti sul territorio italiano nel prossimo triennio. Lo stanziamento ammonta a 4,7 miliardi di euro, in aumento rispetto al passato in previsione di uno scenario di crescita dei flussi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Di questi 4,7 miliardi di euro il 18,8% sarà destinato alle operazioni di soccorso, mentre il 68% all'accoglienza e infine il restante il 13,3% all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Per l'accoglienza, dunque, i fondi stanziati sono pari a 2,8 miliardi di euro, dei quali 2 miliardi saranno gestiti dal Dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno. Ad annunciare il nuovo piano per l'accoglienza migranti è stato il prefetto Gerarda Pantalone, capo del Dipartimento, in audizione alla commissione Migranti. "Dei 2 miliardi che gestiamo noi, 1 miliardo e 895 milioni di euro sono destinati all'accoglienza in senso stretto: 1 miliardo e 320 milioni andranno ai centri d'accoglienza".

Il prefetto Pantalone ha inoltre spiegato che ci sarebbe anche una iniziale lista dei primi dieci Centri di Permanenza per i Rimpatri introdotti dal Decreto Minniti – Orlando per l'immigrazione, che dovrebbero sorgere, stando alle disposizioni di legge, in altrettante regioni italiane. In alcuni casi, ha inoltre spiegato il prefetto, verranno utilizzate vecchie strutture già presenti sul territorio, che verranno ristrutturate e adibite a Cpr, come il vecchio Cie di Ponte Galeria a Roma. In questi Cpr verranno ospitati tutti i migranti che non avranno ottenuto la protezione internazionale richiesta, ovvero le persone che si vedranno rigettare la richiesta di asilo e dovranno essere rimpatriati, secondo le disposizioni del nuovo decreto. Il governo ha inoltre fatto sapere di puntare alla capillare distribuzione delle quote di migranti approdate sul territorio italiano per evitare concentrazioni massicce solo in alcune zone del Paese. Il prefetto ha inoltre dichiarato che finora, nel corso dell'anno 2017, sarebbero stati allontanati dal territorio italiano 8.935 migranti trovati in posizione irregolare.